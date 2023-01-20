Büyükşehir Belediyesinden minik Burcu'ya sürpriz

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 yaşındaki Burcu'nun annesinin isteği üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Uyku saati gelince belediye sen uyu diye elektriği kapattı, korkma diye de sokak lambası koydu." şeklinde çocuğuyla konuşan anneye minik kızın "Anne BB beni çok mu seviyor?" sorusunu sorması üzerine anne, Büyükşehir Belediyesine seslendi.

Annenin, "Rica etsem kızımı çok sevdiğinizi söyleyebilir misiniz? İsmi Burcu.” isteği üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri sosyal medyadan video yayınladı.

Paylaşımın ardından Burcu'nun annesi, "Burcu o kadar mutlu oldu ki herkese çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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