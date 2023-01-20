Başkan Palancıoğlu öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mumcular İlkokulu'nda öğrencilere karne verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu öğrencilere yarıyıl tatilini dinlenerek geçirmelerini önerdi.

Gençlerin geleceğe umut olduğunu belirten Palancıoğlu, öğrencilere başarı diledi.

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