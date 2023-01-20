Kayseri'de kış ortası kuş sayımı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı, Tuzla Palas Gölü ve Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda kuş sayımı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevliler tarafından Sultan Sazlığı Milli Parkı, Tuzla Palas Gölü ve Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nda kış ortası kuş sayımı (KOKS) gerçekleştirildi.

Su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu ocak ayında yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimi, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurların tespiti için çalışma yapıldı.

Çalışmada çamurcun, angıt, yeşilbaş ve turna yoğun olarak gözlemlendi.





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