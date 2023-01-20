Özvatan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

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KAYSERİ (AA) - Özvatan ilçesinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alparslan Kömmeci katıldı.



Hacıismailoğlu, karne verdiği öğrencilere tatilde kitap okumalarını ve dinlenmelerini önerdi.

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