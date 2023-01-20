Melikgazi Belediyesinde "Spor Şenliği" protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi'de eğitim gören sporcu öğrencileri keşfetmeyi kolaylaştırmak, keşfedilen öğrencileri spor yapmaya teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 100. Yılda Melikgazi Spor Şenliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Spor, kültür ve sanatla gençlerin ülkeye ve şehre olan bağlılığının artacağına inandığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, protokol kapsamında futbol, folklor, voleybol gibi spor alanlarında okullar arası yarışmalar düzenleyerek çocukların enerjisini doğru yolda kullanmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise öğrencileri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

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