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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor

AA

Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarıyla uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX) heyecanı yaşanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek şampiyona için kayak merkezinde hazırlıklar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Türkiye'nin en iyilerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlerin yanı sıra farklı branşlardaki sporcuları da ağırlıyor.


- Uluslararası ilk organizasyon 2015'de

2015 yılında Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'nın düzenlendiği Erciyes Kayak Merkezi, 2016, 2017 ve 2018'de de FIS Snowboard Dünya Kupası'na, 9 Şubat 2020'de de Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından düzenlenen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

2017, 2018 ve 2019'da Kar Voleybolu Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapan Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nda da sporcuları ağırladı.

Erciyes'te Snowkite Dünya Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu gibi son 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışı yapıldı.


- Murat Cahit Cıngı: "Bu tanıtımı kendi başınıza yapma şansınız yok"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın kendileri için heyecan verici global bir şampiyona olduğunu söyledi.

Cıngı, 2012 yılında işletmeye başladıkları Erciyes'te 2015'ten bu yana her yıl farklı branşlarda dünya kupaları düzenlediklerini, bu sayede Erciyes'i uluslararası spor camiasına tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Bunda da başarılı olduklarına inandıklarını kaydeden Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu organizasyonların çok etkisini gördük. Özellikle dünya kupaları çok önemli sportif organizasyonlar. Çünkü organizasyona gelen sporcunun ülkesi kendi atletlerini, kendi yarışmacılarını katıldıkları yarışlarda takip ediyor. Organizasyona katılan sporcunun ülkesinde yarışmanın haberleri yayınlanıyor. Hatta zaman zaman canlı zaman zaman da banttan yayın yapılıyor. Bu tanıtımı kendi başınıza yapma şansınız yok. Kar Voleybolu Dünya Kupası yapıyorsanız Uluslararası Voleybol Federasyonunun tanıtım ağını kullanıyorsunuz. Mesela bizim yapmış olduğumuz Snowboard Dünya Kupaları 2,5 milyar insanın ekranına ulaştı. Orada Erciyes-Kayseri-Turkey yazıyor."

Cıngı, Türkiye'de kar motorlarıyla alakalı ilk kez dünya çapında bir organizasyon yapılacağını ve bu fırsatı iyi kullanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.


- "Kar motorları için özel parkurlar oluşturduk"

Organizasyona Avrupa ülkelerinden yaklaşık 50 sporcunun katılacağının altını çizen Cıngı, "Biz kar yağmadan yarışmanın yapılacağı alanı belirledik. Kar motorları için özel parkurlar oluşturduk. Bölgenin elektrik ve atık su gibi ihtiyaçlarını giderecek altyapıyı hazırladık. Yeterli kar yağdıktan sonra da pistlerimizi yarışa hazır hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadan birçok önemli sporcuyu Erciyes'te yine görme fırsatı yakalayacaklarını vurgulayan Cıngı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası'na paralel olarak birkaç kış festivali formatında etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'de çok tanınan, bilinen ve çok dinleyicisi olan sanatçılarımız konser verecek. Eğlenceli aktiviteler düzenlenecek. Yarışmalar düzenlenecek. Erciyes'te eğlencenin, sanatın, müsabakanın, motor gürültüsünün bol yaşanacağı 4 gün geçireceğiz. Kar motorlarıyla alakalı yapmış olacağımız böylesi global bir müsabaka, Erciyes'in aslında ekstrem bütün spor branşları için önemli bir merkez olduğunu bir kez daha vurgulayacak. Birçok manada Erciyes markasına, Erciyes Kayak Merkezi'ne ve şehrimize gelecek yerli yabancı turist sayısını artırma noktasında da çok katkı sağlayacak bir global yarışma olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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