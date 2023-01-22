Kayseri'de, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, konser, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde büyükşehir belediyesi ve valilik iş birliğinde düzenlendi.

Ücretsiz düzenlenen konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığında görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TRT yöneticilerine teşekkür etti.

Konsere yoğun ilgi gösterildiğini belirten Büyükkılıç, vatandaşa layık olma yolunda gayret göstermeye devam edeceklerini belirterek, "Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen sanatçı dostlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de konsere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.



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