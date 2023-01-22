Kayseri'de bir kişi sokakta ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Germir 434. Sokak'ta bankların olduğu yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen H.İ.Ö'nün cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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