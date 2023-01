Kayseri'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" eğitim programı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, kentte yerelde de iktidar olduklarını söyledi.

20 yıldır iktidarda olduklarını belirten Nergis, "İktidarımız çalışıyor. Yaptığınız her şey, her zaman herkes tarafından kabul görmeyebilir. Yaptığınız her şey doğru da olmayabilir. Siz insansınız, eksikleriniz olabilir ama samimiyetle, gayretle elinizden geleni yapmak boynumuzun borcudur, vazifemizdir. Zaten bu niyetle biz yola çıktık ve gayretle çalışarak da 20 yıldır iktidar olarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar o kürsüde göreceklerini ve milletvekillerini de en ön sıralarda Meclise taşıyacaklarını ifade etti.

Uzun yıllardır birlikte yürüdükleri bu yolda sıkıntılı günlerinin de olduğunu ancak hiçbir zaman yılmadıklarını dile getiren Tamer, şunları kaydetti:

"Hele siz kadın kardeşlerimizin ev ev dolaşarak gönüllere dokunduğunuzu biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Bu seçim diğerlerinden farklı bir seçim. Bugün artık Türkiye'nin bu ilerleyişini kimse durduramayacak, kimse başaramayacak. O açıdan seçimin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yine cumhurbaşkanı olacağından, milletvekillerinin de gerekli çoğunluğu alacağından eminiz."

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de sahaya çıktıklarında mutlu olduklarını anlattı.

Seçim sahasını hep beraber soluduklarını belirten Timuçin, "Gece gündüz çalışıyoruz. Bu kadrolarımızla buradan alacağımız morali de depolayacağız. Sahada güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nda, büyük Türkiye yolunda, kadınlarla, Cumhur İttifakımızla birlikte Kayseri'de tarih yazacağız." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü'nün "Kadın, Aile, Çocuk Politikaları" konusunda eğitim vereceği program, basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.