Talas'ta "İnsanın Anlam Arayışı" konulu söyleşi düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesince başlatılan kültür sanat etkinlikleri kapsamında "İnsanın Anlam Arayışı" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, söyleşiyi gençlerin yanında yere oturarak izledi.

Prof. Dr. Kemal Sayar, söyleşide, çeşitli düşünce ve kültür insanlarından örnekle hayatın anlamı, mana duygusu ve anlam arayışından bahsetti.

Programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Sayar'a çiçek verdi.

Yalçın da Sayar'a Kayseri ve Talas'ı anlatan kitaplardan oluşan bir set hediye etti.

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