MHP heyeti Kayserispor yönetimini ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - MHP heyeti, Yukatel Kayserispor Başkanlığına seçilen Ali Çamlı'yı ziyaret ederek başarı diledi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve il yöneticilerinden oluşan heyet, sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi.

Burada kulüp başkanı Çamlı'yla görüşen heyet, Çamlı ve yönetimine yeni dönemde başarı dileklerini ileterek her daim Kayserispor'un yanında olduklarını belirtti.



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