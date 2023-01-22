Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Kayseri'de toprağa verildi

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KAYSERİ (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi, Kayseri'de defnedildi.



Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca köyü yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ahmet Salcanlıer (23) için Hulusi Akar Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ölen gencin yakınları ve arkadaşları katıldı.

Salcanlıer'in naaşı, törenin ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Dün meydana gelen trafik kazasında, Salcanlıer'le aynı otomobilde bulunan arkadaşları Sinan Ö. ve Kamil K. de hayatını kaybetmişti.



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