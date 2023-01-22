Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

AA

Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı.

Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Fernandes, Saiss, Muleka ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.


- Yeni transfer Vincent Aboubakar kadroda

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyecek Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.

Ersin Destanoğlu , Berkay Vardar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton ve Umut Meraş da karşılaşmaya yedek başladı.

Öte yandan Beşiktaş'ta tedavisi süren Rachid Ghezzal da kadroda bulunmadı.


- Yukatel Kayserispor'da ilk 11 değişmedi

Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligde bir önceki maçta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı'ndan oluştu.

Bilal Bayazıt, Ali Karimi, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Arif Kocaman, Yaw Ackah ise yedek soyundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Kayseri'de ...
MHP heyeti Kayserispor yönetimini ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP heyeti Kayserispor yönetimini ziyaret etti
Talas'ta "İnsanın Anlam Arayışı" konulu söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Talas'ta "İnsanın Anlam Arayışı" konulu söyleşi ...
Kayseri'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" ...
Kayseri'de bir kişi sokakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi sokakta ölü bulundu
Kayseri'de, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı ...
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ...
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de kayalıklardan düşen işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kayalıklardan düşen işçi kurtarıldı
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli Kayseri'de ödül aldı:
YEREL HABERLER TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli Kayseri'de ödül ...
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
(Görüntülü) Beşiktaş?a Kayseri?de coşkulu karşılama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beşiktaş?a Kayseri?de coşkulu karşılama
Beşiktaş´a Kayseri´de coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Beşiktaş´a Kayseri´de coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
(Görüntülü)KAZADA ÖLEN AMATÖR FUTBOLCU YİĞİT CAN TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZADA ÖLEN AMATÖR FUTBOLCU YİĞİT CAN ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Erciyes'e yarıyıl tatilinde günlük otobüs seferi düzenlenecek
YEREL HABERLER Erciyes'e yarıyıl tatilinde günlük otobüs seferi ...
Kazada ölen amatör futbolcu Yiğit Can toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen amatör futbolcu Yiğit Can toprağa verildi
Kayseri'de ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla ...
Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Kayseri'de çiftliğin yeni üyesi atlara "düğün" yaptılar
YEREL HABERLER Kayseri'de çiftliğin yeni üyesi atlara "düğün" ...
Erciyes'teki oteller yarıyıl tatiline tam kapasiteyle giriyor
YEREL HABERLER Erciyes'teki oteller yarıyıl tatiline tam kapasiteyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.