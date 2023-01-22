Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan İsveç'teki provokasyona tepki

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla Kayseri'de Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazında Hunat Camisi'nde Kayserililerle buluşan Büyükkılıç, Türkiye Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve İsveç makamlarının buna izin vermesinin alçaklık olduğunu belirtti.

İsveç makamlarını kınayan Büyükkılıç, "İsveç’te yaşanan alçaklık sonrası sabah namazına müteakip Hunat Camisi'nde hemşehrilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek, hep birlikte namazımızı eda edip, dua ettik." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve vatandaşlar katıldı.

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