Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Mahmut Karaca

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Stankovic, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Berkan Bozan, Mehmet Susam, Boyanov, Hamdi Erkan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Hasan Sıkar, Peric, Meljanac)

Setler: 20-25, 13-25, 22-25

Süre: 72 dakika (25, 21, 26)







KAYSERİ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.