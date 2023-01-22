Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 57 Ali Karimi), Mane (Dk. 57 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 72 İlhan Parlak), Gökhan Sazdağı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Tayfur Bingöl, Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 90 Welinton), Muleka (Dk. 70 Dele Alli), Cenk Tosun (Dk. 70 Aboubakar)
Goller: Dk. 2 Redmond, Dk. 42 Salih Uçan (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 4 Saiss, Dk. 33 Redmond (Beşiktaş), Dk. 23 Mensah (Yukatel Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.
47. dakikada sol taç çizgisi önünden Masuaku'nın ortasında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada Beşiktaş atağında, sağ kanattan çizgiye inen Muleka'nın arka direğe ortasına koşu yapan Cenk Tosun'un altıpas çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.
84. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.