Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

AA

Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, deplasmanda gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu ve zor bir maçı iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Kayserispor'un koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım olduğunu aktaran Güneş, "Zor bir maç olacağını biliyorduk ve son iki maçta da moralliydiler. Biz daha moralsizdik. Başladık, iyi bitirdik maçı. İlk yarıda bir iki pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon verdik. Goller attık, daha fazla pozisyon da bulduk. Net pozisyonlar yakaladık, gol yemeden maçı kazanmak önemli. Deplasmanda kazanmak önemli." diye konuştu.

Oyuncularının istekli, inançlı, sabırlı ve akıllı oldukları zaman iyi işler yapabileceklerini bugün gördüğünü dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bugün hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik. 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Oyuncunun itirazı, yanlış bir hareketi varsa ona katılırım ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyona da bakmak lazım. Dün de maçlarda gördük. Bir yanlışlık var bir yerde. Bu kadar iyi bir takım var karşımızda. Zemin Kayserispor'u da etkiledi, bizi de etkiledi. Hakem 20 faul bize veriyor, 10 onlara. Tam tersi olması lazım. Verilmeyen fauller var. Bize verilen nasıl fauller? Kartlara baktığımda aynı. Yani kuralları böyle birbirine geçirirsen, insanları birbirine sokarsınız. Yani bu maç için kazanmayla ilgili ve kaybetmeyle ilgili değil. Bunlar olacak şey de değil. Mesela güzel bir şey oldu. Kayserispor'un seyircisi geldi. Hakikaten iyi bir taraftarı vardı bugün maçta. O da demek ki takımına güveniyor. Beşiktaş'ın da büyüklüğünü kabul ediyor, izlemeye geliyor. Yani bir maçta üç tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil."


- Josef de Souza'nın durumu


Josef de Souza'nın dizindeki sıkıntının devam ettiğini anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Josef, bir maç oynuyor, bir maç yok. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Oynadığı zaman iyi oynuyoruz. Oyun formatımızda önemli bir oyuncu ama şu anda yok görünüyor. Ne kadar süre oldu bilmiyorum bakacağız, takip edeceğiz. Geldiğimden beri bir takım oluşturmaya çalışırken sakat, hastalar, işte milli takıma gidip gelip oynayıp oynayamayanlar hep takım oluşturmak... Geriden geliyoruz. O yüzden sıkıntılarımız var. Hala zor dönemdeyiz. Bu zorlu deplasmanı kazanarak kapatmak güzel."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Çamlı: Gol yollarında başarısızdık
YEREL HABERLER Ali Çamlı: Gol yollarında başarısızdık
Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayserispor - Beşiktaş: 0-2
YEREL HABERLER Kayserispor - Beşiktaş: 0-2
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Kayserispor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kayserispor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan İsveç'teki provokasyona tepki
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan İsveç'teki ...
Kayserispor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kayserispor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar
Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Kayseri'de ...
MHP heyeti Kayserispor yönetimini ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP heyeti Kayserispor yönetimini ziyaret etti
Talas'ta "İnsanın Anlam Arayışı" konulu söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Talas'ta "İnsanın Anlam Arayışı" konulu söyleşi ...
Kayseri'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" ...
Kayseri'de bir kişi sokakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi sokakta ölü bulundu
Kayseri'de, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı ...
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ...
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de kayalıklardan düşen işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kayalıklardan düşen işçi kurtarıldı
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli Kayseri'de ödül aldı:
YEREL HABERLER TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli Kayseri'de ödül ...
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
(Görüntülü) Beşiktaş?a Kayseri?de coşkulu karşılama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beşiktaş?a Kayseri?de coşkulu karşılama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.