Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, deplasmanda gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu ve zor bir maçı iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Kayserispor'un koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım olduğunu aktaran Güneş, "Zor bir maç olacağını biliyorduk ve son iki maçta da moralliydiler. Biz daha moralsizdik. Başladık, iyi bitirdik maçı. İlk yarıda bir iki pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon verdik. Goller attık, daha fazla pozisyon da bulduk. Net pozisyonlar yakaladık, gol yemeden maçı kazanmak önemli. Deplasmanda kazanmak önemli." diye konuştu.

Oyuncularının istekli, inançlı, sabırlı ve akıllı oldukları zaman iyi işler yapabileceklerini bugün gördüğünü dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bugün hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik. 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Oyuncunun itirazı, yanlış bir hareketi varsa ona katılırım ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyona da bakmak lazım. Dün de maçlarda gördük. Bir yanlışlık var bir yerde. Bu kadar iyi bir takım var karşımızda. Zemin Kayserispor'u da etkiledi, bizi de etkiledi. Hakem 20 faul bize veriyor, 10 onlara. Tam tersi olması lazım. Verilmeyen fauller var. Bize verilen nasıl fauller? Kartlara baktığımda aynı. Yani kuralları böyle birbirine geçirirsen, insanları birbirine sokarsınız. Yani bu maç için kazanmayla ilgili ve kaybetmeyle ilgili değil. Bunlar olacak şey de değil. Mesela güzel bir şey oldu. Kayserispor'un seyircisi geldi. Hakikaten iyi bir taraftarı vardı bugün maçta. O da demek ki takımına güveniyor. Beşiktaş'ın da büyüklüğünü kabul ediyor, izlemeye geliyor. Yani bir maçta üç tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil."







- Josef de Souza'nın durumu





Josef de Souza'nın dizindeki sıkıntının devam ettiğini anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Josef, bir maç oynuyor, bir maç yok. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Oynadığı zaman iyi oynuyoruz. Oyun formatımızda önemli bir oyuncu ama şu anda yok görünüyor. Ne kadar süre oldu bilmiyorum bakacağız, takip edeceğiz. Geldiğimden beri bir takım oluşturmaya çalışırken sakat, hastalar, işte milli takıma gidip gelip oynayıp oynayamayanlar hep takım oluşturmak... Geriden geliyoruz. O yüzden sıkıntılarımız var. Hala zor dönemdeyiz. Bu zorlu deplasmanı kazanarak kapatmak güzel."



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