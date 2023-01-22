Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın başında yedikleri golün bütün oyun planlarını bozduğunu söyledi.



Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın biraz daha güvenli durup oyunu kontrol etmeye çalıştığını gördüklerini belirtti.

Maçta 2-0 geri düşmelerine rağmen karşılaşmayı döndürecek pozisyonları yakaladıklarını anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, ilk golden sonra biraz daha kontrollü durmaya, güvenli durmaya, bizi kenarlarda sıkıştırıp baskı altına almaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zeminimiz de bugün inanılmaz kötüydü. Topla oynamayı da seven bir ekibiz. Kesinlikle bu bize izin vermedi. İlk yarı Kemen'le, ikinci yarı Kolovetsios'la yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içine daha iyi girebilirdik ama çok fazla üretken olamadık. Üzgünüz. Beşiktaş'ı da Şenol hocayı da galibiyetten dolayı kutluyorum."

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