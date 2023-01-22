Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, takımının galibiyeti çok istemesine rağmen kazanamadığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, Kayserispor camiasının Beşiktaş maçında galibiyet almak için ciddi hazırlıklar yaptığını belirtti.



Kötü futbol oynamadıklarını anlatan Çamlı, "Bugün böyle oldu. Aslında takım çok istedi. Hafta boyu da bunun için çok ciddi hazırlıklar yaptı. Yani ben bire bir içlerindeyim ama olmadı. Bugün gol noktasında oyunun geneline baktığınız zaman Kayserispor kötü futbol oynamadı. Anlaşılır gibi değil. Nasip diyelim, inşallah bundan sonrası iyi olur." diye konuştu.

Çamlı, Thiam ve Gavranovic'in sakatlıklarıyla ilgili, "İnşallah onların bir haftalık bir süreleri var. Thiam iyileşti aslında ama antrenman eksiği olduğu için bugün oynamadı. Gavranovic de inşallah burada oynayacağımız Fenerbahçe maçında sahada olur." ifadelerini kullandı.

Onur Bulut'un transferi için kendilerine teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine Çamlı, şunları kaydetti:

"Herkes konuşuyor bir tek biz bir şey bilmiyoruz. Herhalde bilmesi gereken kişi kulüp başkanı olarak benim ama Onur Bulut konusunda bir ben bilgi sahibi değilim. Aklına esen oraya buraya gönderiyor. Onur burada benim futbolcum. Sezon sonuna kadar da ben de özellikle kalmasını istiyorum. Benim takımımın Onur'a ihtiyacı var. Biz de ligden düşmemeye oynayan bir takım değiliz. Yukarıları hedeflediğimiz için inşallah takımı muhafaza edip hiç kimseyi göndermek gibi bir niyetim yok."

Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Çamlı, her türlü zorluğu aşabileceklerini ifade etti.







- "Burası sahipsiz bir takım falan değil"







Basın mensuplarının Kayserispor'un puan silme cezasını Tahkim Kuruluna götürdüğünü hatırlatması ve son durumu sorması üzerine Çamlı, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar o konuda itirazımızı yaptık. Tahkim de sadece itirazımızı değerlendirme kararı verdi. Verecekleri her karara saygımız var. Ben bir tek bugün bir karara saygısız davranıyorum. İkinci golden önceki faule, onu da izlesin bütün sorumluları. Yani bu bir, iki, üç, dört... Yani burası sahipsiz bir takım falan değil. Kayserispor camiasının sahipleri de çok güçlü, yönetenler de çok güçlü, takım da çok güçlü. O, beni çok üzdü. Aslında hiç tarzım değil benim böyle şeyler konuşmak ama maalesef yani bu faul, Alanya'daki faul... Yani hangisine çalacaksınız? İnsaf. Başka bir şey demiyorum."

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