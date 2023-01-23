Kanseri yenen spor eğitmeninin azmi çocukların sloganı oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde spor eğitim uzmanı olarak görev yapan Ömer Demir, yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı kanserle mücadele sürecindeki azmiyle yetiştirdiği sporculara da örnek oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı olarak görev yapan Demir'e 2016 yılında kanser teşhis konuldu.

İlçedeki çocuklarla basketbol antrenmanlarına başladığı sırada hastalığını öğrenen Demir, kanseri yenip şampiyonluk hayallerini gerçekleştirmek için kendisine söz verdi. Demir, yaklaşık 1 yıl süren ameliyat ve kemoterapi sürecinin ardından hastalığı yenerek yeniden öğrencileriyle buluştu.

Demir, AA muhabirine, hastalık sürecinde kendisini hayata bağlayan çocukların başarısı için hep hayal kurduğunu söyledi.

Kanserin kendisini hayallerinden uzaklaştıramadığını vurgulayan Demir şunları kaydetti:

"Göreve başladıktan bir süre sonra, sosyal faaliyet olması ve sokaklardan uzak durmaları için çocuklarla basketbol takımı kurduk. O çocuklarla çeşitli turnuvalara katıldık. 2016 yılının haziran ayı gibi hastalık, kanser teşhisi konuldu. Yaklaşık bir yıl süren tedavi sürecim oldu. Geçmişte yaşadığım hastalık dönemini, daha sonra gelecek sportif başarıların temelinin atıldığı dönem olarak nitelendiriyorum. O dönem, çocukları ilkokulda seçip basketbol müsabakalarına katılmak gibi bir hayalim vardı ama nasip olmamıştı. Hastalık zamansız yakaladı."

Hastalığını o dönem çocuklardan sakladığını belirten Demir zaman zaman maçlarda ayakta duramayacak durumlar yaşadığını dile getirdi.

Demir şöyle devam etti:

"Ameliyattan sonra buraya gelip kapının girişinden baktığımda gözlerim dolmuştu çünkü yapmak istediklerim vardı. Bunu gerçekleştirememekten ve içimde ukde kalmasından korkuyordum. Daha sonra hastalığı yendim. Hastalığı yendikten sonra da o zor süreçte vazgeçmemem, bizim takımımızın sloganı haline geldi. 'Düşsen de vazgeçme' sloganı türedi. Çocuklara, her zaman hayatlarında düşebileceklerini ama düştüklerinden bir fazla kalkmalarını öğüt veriyorum. İnşallah bu öğüdümü tutarlar."

- "Bu işi bana parayla kimse yaptıramaz"

Kanseri yendikten sonra yeniden çocuklarla basketbola yöneldiğini aktaran Demir, yaklaşık 55 öğrencisiyle Kayseri birinciliği ve Türkiye dördüncülüğü gibi dereceleri elde etmeyi başardığını söyledi.

Demir, mesleğini severek yaptığının altını çizerek "Kendimi çocuklara adadım desem sanırım abartmamış olurum. Bize her gün pazartesi. Yani okul açıldığından beri sadece 3-4 gün dinlenmişiz. Bu işi bana parayla kimse yaptıramaz. Gönülden geldiği, içerisinde duygu olduğu için yapıyorum. Eğer eğitimciysek Anadolu'nun çok kıymetli evlatları için fedakarlık yapmanın zaruri görevimiz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.





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