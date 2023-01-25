Kayseri'de kaybolan 45 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde kaybolan 45 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Epçe Mahallesi'nde M.Ö'ye ait 45 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından bölgede, arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda otluk arazide bulunan 45 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.









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