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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı malzemeler bulundu

AA

Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı malzemeler bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı malzemeler bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akin Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriyede şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Sürücü E.K'nin çelişkili konuşmaları üzerine araçta yapılan aramada, kaynak makinesi, basınçlı yıkama makinesi, zımpara, kriko, şarjlı matkap ve lastik şişirme pompası gibi malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde malzemelerin çalıntı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kent merkezindeki bir iş yerinden çalındığı tespit edilen malzemeler, sahibine teslim edildi.



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