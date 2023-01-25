Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı malzemeler bulundu

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı malzemeler bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akin Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriyede şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Sürücü E.K'nin çelişkili konuşmaları üzerine araçta yapılan aramada, kaynak makinesi, basınçlı yıkama makinesi, zımpara, kriko, şarjlı matkap ve lastik şişirme pompası gibi malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde malzemelerin çalıntı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kent merkezindeki bir iş yerinden çalındığı tespit edilen malzemeler, sahibine teslim edildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.