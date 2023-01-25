Sarıoğlan ilçesinde velilere yönelik kitap okuma projesi başlatıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki bir okulda velilere yönelik hazırlanan kitap okuma projesi hayata geçirildi.

Fatih İlkokulu Müdürü Mehmet Çoker, yaptığı açıklamada, velilere yönelik "Ailem benim için okuyor" temalı kitap okuma projesi hazırladıklarını söyledi.

Geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinin yetersizliğinin farkında olan ailelerin arayış içerisinde olduklarını belirten Çoker, "Bizler de ailelerimize yardımcı olmak adına böyle bir çalışmayı kendimize görev bildik ve öğrencilerimiz için velilerimizi okumaya teşvik etmeye karar verdik. Hazırladığımız projeye yaklaşık 32 velimiz katılıyor. Okudukları kitaplar etkili ebeveyn olmanın yollarını açacak ve çocuklarımıza karşı daha çok sevgi ve tahammül yükleyecektir." ifadelerini kullandı.

Çoker, mart ayında yapacakları sınavda başarılı olan velilere çeşitli ödüller vereceklerini kaydetti.

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