Erciyes'te "Kar Fırtınaları Projesi" ile geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor

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KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de aralarında dezavantajlı çocukların da bulunduğu 30 öğrenci, "Kar Fırtınaları Projesi" kapsamında Erciyes'te kayak eğitimi alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kış sporlarını daha ileriye taşımak, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kenti ve ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmek amacıyla "Kar Fırtınaları Projesi"ni hayata geçirildi. Proje ile 2 bini aşkın sporcu taranarak, aralarında dezavantajlıların da bulunduğu 30 yetenekli çocuk projeye dahil edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından öğrencilere Erciyes Kayak Merkezi'nde, Alp disiplini, serbest, kayaklı koşu, kuzey kombine ve snowboard alanlarında eğitim veriliyor. Sporcular, Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nin de altyapısını oluşturuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının malzeme ve teknik desteğin yanı sıra kar motorlarıyla 10 milyon liralık katkı sağladığı proje sayesinde Kayseri'nin kış sporlarında köklü bir altyapıya sahip olması hedefleniyor.





- "Kayak branşının gelişmesi için önemli bir proje"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, Kayseri'de önem verdikleri branşlardan birisinin kayak olduğunu söyledi.

Özellikle dezavantajlı yetenekli çocukları evlerinden alarak, araç ve malzeme desteği ile eğitim verdiklerini anlatan Kabakcı, performans sporcusu çıkarmak istediklerini belirtti.

Kabakcı, kayak branşında al bayrağı dalgalandıracak, dünya çapında sporcular çıkarmanın peşinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şehrimizin muhtelif alanlarından yetenekli çocuklarımızı bu proje kapsamında kayak merkezimize alıyoruz ve uzman antrenörler eşliğinde eğitimimizi veriyoruz. Özellikle kayak branşının gelişmesi için önemli proje. Kayak branşında dünya çapında olmak istiyoruz. Milletimizin çocukları bu konuda yetenekli. Yetenekleri keşfedip özel eğitimi de verirsek biz başarıyı sağlarız."

Kabakcı, Erciyes'i ve kayak merkezini görmemiş çocukların da olduğuna değinerek, "Bizler bunları da kayakla buluşturacağız. Bunu da bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bu proje içerisinde de çocuklarımızın belki özel yetenekleri vardır. Onu da onlardan çekip alacağız." dedi.





- "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz"

Proje kapsamında eğitim alan sporculardan 6. sınıf öğrencisi Mahmut Ege Tekin de 1,5 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Kayak ile hayatında pek çok şeyin değiştiğini anlatan Tekin, "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bilgisayar, tablet, telefon vesaire onlardan uzaklaştırıyor. Herkese öneririm. Hedefim kayak hocası olmak. Yarışmalara katılıp şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 3. sınıf öğrencisi Ceylinsu Yanmaz ise kayak yapmayı çok sevdiğini aktardı. Proje sayesinde kayağı öğrendiğini dile getiren Yanmaz, "Okulda öğretmen adımı yazmış. Ben de katılmak istedim. Babam da 'katıl' dedi. Çok eğlenceli, severek yapıyorum. Milli kayakçı olmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

8 yaşındaki Mehmet Mete Özköse de kayağın çok eğlenceli olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini belirtti.

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