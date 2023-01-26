Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendiren İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret ederek, 180'in üzerindeki Kayserili mobilya firmasının stantlarını gezdi.

Burada açıklama yapan Büyükkılıç, mobilyanın başkenti Kayseri'nin, fuardaki katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturduğunu belirterek, "180'in üzerinde firmamız burada Kayseri'den üretilen mobilyalarımızı sergilemek suretiyle yurt içinden ve yurt dışından gelecek alıcılara bir bakıma da pazarlıyor. Hem şehrimizi tanıtıyorlar hem de mobilya çeşitliliğini paylaşıyorlar, Kayseri'ye en büyük tanıtım aracı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de sanayicilerin 10 bin eleman aradığını aktarn Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin güzel insanlarına buradan sesleniyorum. Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMOS Başkanı, 'bize 10 bin çalışacak eleman lazım' derler. Buradan sesleniyoruz. Helal ekmekle, alnının teriyle evine ekmek götürmek isteyen kardeşlerimizin her biri, gerek Organize Sanayi Başkanlığına gerek İŞKUR'a, gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki Kariyer Merkezi'ne başvurmak suretiyle, rahatlıkla rızkını temin edecekleri işi bulabilirler. Yeter ki hak ederek çalışmayı, rızkını temin etmeyi amaçlasınlar, üretsinler kazansınlar."





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