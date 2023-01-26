Kocasinan Belediyesi'nin yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinde hazırladıkları programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattıklarını kaydetti.

Kocasinan'ın geleceğinin, eğitimle şekilleneceğinin bilinciyle hizmet verdiklerine aktaran Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:



"Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçiriyor. Böylelikle çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak."





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