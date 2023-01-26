Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse atandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bahameddin Karaköse atandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.



Karaköse, düzenlenen törenle görevi Ayhan Teltik'ten teslim aldı. Karaköse, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Teltik'e teşekkür etti.





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