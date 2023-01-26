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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse atandı

AA

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse atandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bahameddin Karaköse atandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.

Karaköse, düzenlenen törenle görevi Ayhan Teltik'ten teslim aldı. Karaköse, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Teltik'e teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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