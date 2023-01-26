Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini silahla vuran sanığın yargılanması sürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini silahla vuran sanığın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar B.B, A.Y, M.Y. ve Y.E.B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık B.B. savunmasında, olayı planlamadığını ve pişman olduğunu söyledi. Diğer tutuklu sanıkların suçsuz olduğunu ve bir anlık şokla olayın gerçekleştiğini anlatan B.B. şunları kaydetti:

"Olayı planlayıp programlamadım. Ne takip ne kan davası var. Işıklarda tesadüfen gördüğümde bana el sallayıp 'diğer oğlunu da öldüreceğim' deyince şoka girdim. Diğerleri de ben de rahmetliyi tanımazdık. Ben 'diğer oğlunu öldüreceğim' deyince orada tanıdım. Bir oğlumu 17 yaşında öldürdüler. Korktum. Suçsuz insanlar yanmasın."

M.Y. de olayın bir anda gerçekleştiğini ve sonrasında panikleyip eve gittiklerini ifade etti.

Sanık Y.E.B. ise adam öldürmek niyetinde olmadıklarını anlatarak, "Ben kardeşimin katilinin tüm ailesini öldürsem onun bir tırnağı bile geri gelmez. Bu yüzden hiçbir zaman öldürmek ya da kan davası gütmek istemedik. Perişan durumdayız. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık A.Y. de 45 yaşına kadar adliyede işinin olmadığını, bu olayda da suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, 4 Eylül 2022'de husumetlisi H.K. (25) ile karşılaşan B.B, otomobilinden inerek uzun namlulu silahla ateş ettiği H.K'yi öldürmüştü. Olayın ardından silahıyla polise teslim olan B.B. ile kendisine yardım ettikleri iddiasıyla A.Y, M.Y. ve Y.E.B. tutuklanmıştı.

Ölen H.K'nin, 17 Ağustos 2022'de B.B'nin oğlu Y.E.B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.K'nin ağabeyi olduğu öğrenilmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.