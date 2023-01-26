Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.T. ve taraf avukatı hazır bulundu.

Sanık E.T. savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkemeye heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl, "silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezası verdi.

Ayrıca, daha önceki duruşmada tahliye edilen, E.T'nin babası sanık A.T'nin de beraatine karar verildi.

- Olay

Melikgazi ilçesinde 22 Mayıs 2022'de, babası A.T'ye ait taksiyi kullanan E.T'nin, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla yaraladığı M.K. hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan E.T. ile babası A.T. tutuklanmıştı.



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