Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili idrak edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kayseri'de tarihi Hunat ve Camii Kebir camilerinde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı öncesi programlar gerçekleştirildi.

Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Bazı vatandaşlar camiye gelen cemaate ikramda bulundu.

- Yozgat

Yozgat'ta da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Çapanoğlu Büyük Camisi'ndeki programda mevlit okundu, dua edildi.

Yatsı namazı sonrası cami çıkışında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlara helva dağıttı.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından da cemaate kandil simidi ve süt ikram edildi.

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