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Kayseri'de Kocasinan ve Sivas bulvarlarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

AA

Kayseri'de Kocasinan ve Sivas bulvarlarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iki ana arteri birbirine bağlayacak yol çalışmasında sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı'nı birbirine bağlayan 20 milyon lira maliyetli projede, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmur suyu ızgarası gibi altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, Yıldızevler Mahallesi sınırlarında, iki bulvarı birbirine bağlayan yaklaşık 1 kilometrelik yolun, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, trafiğe açılması için süren hazırlıklarda sona gelindi.

40 metre imar genişliğine sahip bölünmüş yol çalışmalarında, 4 bin 200 ton asfalt kullanılırken, güzergah boyunca da yaya yolları ve bisiklet yolları inşa edildi. Proje tamamlandığında toplamda 5 bin 400 metrekare yürüyüş yolu ve 1800 metre bisiklet yolu da Kayserililerin hizmetine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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