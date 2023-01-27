Kayseri'de düzenlenecek tekvando şampiyonasına 20 ilden 800 sporcu katılacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde "Suat Köylüoğlu Erciyes Tekvando Şampiyonası" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada, büyükler ve gençler kategorilerinde 20 ilden 800 sporcu mücadele edecek.

Develi Spor Salon'undaki şampiyona 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.





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