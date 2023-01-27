Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 yılda 4 kat artırdı

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KAYSERİ (AA) - HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri'de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde kurulan süt işleme tesisinde üretilen ürünlerin satışından geçen yıl 12 milyon lira ciro elde edildi.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve aylık 90 ton süt işleyen tesisin kapasitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) "Süt Üreticisi Sağlıklı Nesiller İçin Tüketici ile Buluşuyor" projesi için Tarım ve Orman Bakanlığından alınan hibeyle 150 tona çıkarıldı.

Birlik başkanı Günay Çakı, AA muhabirine, tesiste şu an aylık 120 ton süt işlendiğini söyledi.

Çiftçilerden toplanan sütün tamamını işleyebilecek makinelere sahip olduklarını belirten Çakı, şöyle devam etti:

"ORAN'dan almış olduğumuz kaşar proseslerimiz var. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız 7 makine var. 3 milyon lira civarındaki ciromuzu, destekler sayesinde 12 milyon liraya çıkardık. 2023 yılında ise 12 milyon liranın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde de pazar ağımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Cironun artmasıyla beraber üreticilerimizin sütlerinin pazarlanmasında, Birliğin vermiş olduğu hizmetler duyulduğunda da üye sayımızda artış oldu. Kapasitemizi büyüttük. Bundan sonra pazara daha çeşitli ürünler sunacağız."

- "Amacımız sütün en doğal haliyle tüketicilerle buluşmasını sağlamak"

Gıda mühendisleri ve gıda teknikerleriyle kaliteli ürün üretmeye çalıştıklarını anlatan Çakı, şunları söyledi:

"Üreticilerimizle bir araya gelerek bir fabrika kurduk. Burada amacımız Türk çiftçisinin, Kayseri üreticisinin üretmiş olduğu sütün, ham maddenin mamul olarak en doğal şekliyle tüketicilerle buluşmasını sağlamak. Bölgelerde, 200 litre üzeri süt üreten işletmelerimizde hanelere koyduğumuz 300 süt soğutma tankımız var. Kaşar, çeçil, tulum, basma, ezme, beyaz ve klasik peynir çeşitlerimiz, yoğurt, tereyağı, kaymak çeşitlerimiz var. Birliğimize ait Kayseri'de 3 perakende mağazamız var. Artık 4 araçla servis yapıyoruz. Kayseri'nin büyük marketlerine, restoranlarına ve yemekhanelerine satış yapıyoruz."

Yaklaşık 2 yıldır pastırma ve sucuk da ürettiklerini dile getiren Çakı, Kayseri'nin ünlü sucuk ve pastırmasını, çiftçi örgütü tarafından pazara kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

- Tesisleşmeyle üretim hem arttı hem hızlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ORAN'ın genel sekreteri Ahmet Emin Kilci de Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine 7 grupta makina ve ekipman desteği verildiğini söyledi.

Proje bütçesinin 1 milyon lira olduğunu ifade eden Kilci, "800 bin liraya yakını ajans tarafından karşılandı. Tabii biz burada vermiş olduğumuz destekle süt ürünleri üretim tesisine teknolojik bir makine ekipman parkı kazandırdık. Böylece üretimin verimliliği artmış oldu." dedi.

Daha önce manuel üretilen ürünlerin makineleşmeyle seri üretilmeye başlandığına dikkati çeken Kilci, şunları kaydetti:

"Ürünleri paketleme, etiketleme, üzerine tarih vurma gibi tüketicinin direkt istediği ürün tarzları da burada sağlanmış oldu. Bu anlamda tabii Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kayseri ili için önemli bir kuruluş. Burası direkt çiftçi kuruluşu. Dolayısıyla çiftçiye dokunan bir yer burası. Biz de kalkınma ajansı olarak çiftçilerimize, üreticilerimize direkt dokunan damızlık birliğine vermiş olduğumuz destekten memnuniyet duyuyoruz."

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