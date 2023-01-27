Kayseri Şeker pancar bedeli ödemelerine başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin pancar bedeli ödemelerine başladıklarını ve 31 Ocak tarihine kadar sözleşme yapılan 13 bin 200 çiftçinin banka hesaplarına yatırılacağı belirtti.
Akay, yazılı açıklamasında, çiftçilerin alın terinin karşılığını hızlı bir şekilde ödemenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kayseri Şeker'in 2022 yılı pancar bedelini en erken ödeyen kurum olduğunu aktaran Akay, "Yıl içerisinde ödenen ayni ve nakdi avanslardan geriye kalan 2 milyar 432 milyon 245 bin lira, 25 Ocak itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. 31 Ocak Pazartesi günü tüm pancar bedelleri yatırılmış olacak." ifadelerini kullandı.