Kayseri'den kısa kısa

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleriyle İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayseri firmalarını ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy ve beraberindekiler, fuarda Kayseri firmalarının stantlarını gezdi.

Gülsoy, 80 ülkeden katılımcıyla ziyaretçilerine kapılarını açan fuarın, sektöre canlılık katacağına inandıklarını belirtti.

Kayseri ekonomisine yön veren önemli sektörlerin başında mobilyanın geldiğini anlatan Gülsoy, "Birbirinden güzel en yeni ve göz alıcı tasarımlarını Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergileyen üye firmalarımızla tek tek görüşerek başarılarını tebrik ettik. Mobilyanın başkenti Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil eden, kaliteli ürünlerini sergileyen tüm üye firmalarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- Başkan Çolakbayrakdar resim sergisinin açılışını yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü resim kursiyerlerinin sergisini açtı.

Belediye bünyesindeki kurslarda güz döneminde eğitim almış kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi, Başkan Çolakbayrakdar tarafından açıldı.



Çolakbayrakdar, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirtti.

Belediye olarak her alanda hizmet vermeye gayret ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuk kulübümüzle her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yapabilme kaygısıyla çalışıyoruz. Yeni çocuk kulübü tesisleriyle çocuklarımızı buluşturup, daha güzel bir Kayseri emanet edebilmenin kaygısı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir."

- Kayseri OSB yönetimi İstanbul Mobilya Fuarı'ndaki Kayseri firmalarını ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayserili mobilyacıları ziyaret etti.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, fuara katılan 180'in üzerindeki firmanın stantlarını gezdi.

Yalçın, Kayseri'nin mobilya sektöründeki gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Kayseri'nin mobilya üretimi konusunda Türkiye’de ilk sırada yer aldığını hatırlatan Yalçın, "Şehrimizdeki 400’ü aşkın firmamızın mobilya sektöründeki gücüne ve ürünleriyle mobilya imalatında ilk sırayı kimseye kaptırmayacağına bir kez daha İstanbul Mobilya Fuarı’nda gözlerimizle şahit olduk. Kayseri’nin mobilya sektöründe lokomotif güç olması, 2023 yılında ihracatta yeni rekorları kıracağımızın da göstergesidir." ifadelerini kullandı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.