Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kadroya geçen personel ile buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal ile daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

Personele kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, "Hepiniz eğitimli, donanımlı, belirli bir noktaya gelmiş olan mimarımız, mühendisimiz, veteriner hekimimiz, avukatımız, arkeoloğumuz, eğitmenimiz, grafikerimiz, psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, teknik ressamımız ve itfaiyede çalışan canlarımızsınız. Kendinizi geliştirin, tercih edilen olun, takdir edilen olun. Yabancı dili ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

- Kayseri Bilim Merkezi'nde Kış Bilim Kampı

Kayseri Bilim Merkezi'nde 24-25 Ocak'ta 8-10 yaş grubu ve 26-27 Ocak'ta 11-13 yaş grubu için yapılan kış kampı, 31 Ocak-1 Şubat'ta 8-10 yaş ve 2-3 Şubat'ta 11-13 yaş grubu için gerçekleştirilecek.

Etkinlik programında, origami hayvanlar, mikroskop atölyesi, robo maç, renkli deneyler ve elektronik yapboz gibi konu başlıkları yer alıyor.

Kış Bilim Kamplarının 1. ve 2. döneminde eğitici atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, kampı tamamlayarak sertifika aldı.

- Talas'ta 2022'de 560 yeni iş yeri açıldı

Talas ilçesinde geçen yıl 560 yeni iş yeri açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni iş yerleri arasında bakkal, kuaför salonu, market, lokanta ve çiğ köfte salonunun ilk sıralarda yer alıyor.

- Melikgazi Belediyesi çocuklara yönelik yeni projeye imza attı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hazırladıkları Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi Projesi'nin Türkiye’de ilk olacağını ve örnek gösterileceğini belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, proje kapsamında yaptırılacak Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi'nde, çocukların oyuncaklarla oynayabilecekleri, oyuncakları ödünç alarak süre sonunda kütüphaneye geri getirebileceklerini kaydetti.

Kütüphanede çocukların gelişimine katkı sağlayacak zeka oyunlarının da yer alacağını belirten Palancıoğlu, "Binanın üst katında ücretsiz oyuncak vereceğimiz, çocukları 23 Nisan'da, doğum günlerinde sevindireceğimiz, ücretsiz oyuncak köşemiz olacak. Ayrıca drama ve tiyatro eğitimi de vereceğimiz bir salonumuz olacak. Melikgazi'mize yeni projemiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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