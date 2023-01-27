Kayseri'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

Bir yıl kaç hafta? 1 yılda kaç gün, ay, hafta var?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılması protesto edildi.

Yahyalı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Burada vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün Kur'an-ı Kerim için toplandıklarını ifade etti.

Maneviyatı ile ön plana çıkan bir ilçe olduklarını belirten Öztürk, "Bizim Kur'an-ı Kerim’e olan aşkımızı test etmesinler. Biz son nefesimize kadar kutsal değerlerimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşların katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.