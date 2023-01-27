Kayseri'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılması protesto edildi.
Yahyalı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Burada vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün Kur'an-ı Kerim için toplandıklarını ifade etti.
Maneviyatı ile ön plana çıkan bir ilçe olduklarını belirten Öztürk, "Bizim Kur'an-ı Kerim’e olan aşkımızı test etmesinler. Biz son nefesimize kadar kutsal değerlerimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşların katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.