İncesu OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti Toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Çiçek, ülkede sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri'nin öncü bir il olduğunu, toplantıya katılanların yatırım ve istihdamla bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirtti.

2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiçek, "Bu toplantımızda, bir önceki yılın genel bir değerlendirmesi ve 2023 yılında yapacağımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Katılımları için yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. 2023 yılının sanayicilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, genel değerlendirmeyle sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

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