Melikgazi Kayseri Basketbol'dan "teknik heyet" açıklaması

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KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da mevcut teknik heyetle çalışmaya devam edileceği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kulübün başantrenör konusunda çeşitli isimlerle görüştüğüne dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Kulüp tarafından herhangi bir isimle görüşme gerçekleştirilmediğinin ifade edildiği açıklamada, mevcut teknik heyetle çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

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