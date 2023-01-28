Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan E.Ö idaresindeki 38 P 0793 plakalı midibüs, İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada biri ağır 22 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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