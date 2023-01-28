Yardım kurumlarına bağışta bulunarak uzlaştılar

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KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de Adalet Bakanlığının "ceza muhakemelerinde dostane çözüm yolu" olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırmada vatandaşlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılay gibi kuruluşlara bağışta bulunarak anlaştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, mağdur ve şüphelinin uzlaştırmayı kabul etmesiyle başlayan sürecin ikinci aşamasında müzakerelere geçiliyor.

Bakanlıkça belirlenen tarafsız ve bağımsız uzlaştırmacıların yürüttüğü müzakerelerde, anlaşma konusu olan edimi, yine taraflar belirliyor. Tarafların memnuniyetini en üst düzeye çıkaran uygulama sayesinde, mağdurların suç nedeniyle uğramış oldukları zarar hızla tazmin ediliyor.

Kayseri'de geçen yıl uzlaştırmacıya yönlendirilen 10 bin 514 dosyadan 4 bin 572'sinde müşteki ve şüpheliler, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosundaki uzlaştırmacıların müzakereleri sonucu yardımseverliğin ön planda olduğu talepleri karşılayarak, hakim karşısına çıkmadan anlaştı.

Bu dosyalardan 4 bin 528'i olumsuz sonuçlanırken, 1414 dosyada ise süreç devam ediyor.

- LÖSEV'e 10 bin lira bağışta bulundu

"Basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından uzlaştırma büroya giden bir dosyaya bakan görevli, müştekiler A.A, F.D. ve S.B.A. ile görüştü.

Mağdur edildiklerini belirten müştekiler, zanlılar H.T. ve E.T'nin LÖSEV ya da TEMA gibi bir hayır kurumuna 30 bin lira ödemeleri kaydıyla uzlaşabileceklerini bildirdi. 10 bin lira ödeme yapabileceklerini belirten şüphelilerin talebinin kabulünün ardından taraflar LÖSEV'e bu miktarda bağışın yapılmasıyla anlaştı.

Başka bir soruşturmada ise müşteki Ö.A, "tehdit" ve "sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından dosyası uzlaştırma bürosuna gönderilen zanlı Ç.K.C'den, LÖSEV'e 5 bin lira bağışta bulunması ve buna dair dekontun tarafına sunulması karşılığında uzlaşacağını söyledi.

Bu talebi kabul eden şüphelinin parayı yatırmasının ardından taraflar uzlaştı.

Müşteki E.S. ve şüpheli S.T. de "basit yaralama" ve "hakaret" dosyasında uzlaşma yoluna gitti.

Mağdur, zanlının LÖSEV'e 4 bin lira bağışta bulunması karşılığında uzlaşmak istediğini bildirdi. Şüphelinin, asgari ücretle çalıştığı için bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığını, 2 bin lira ödeyebileceğini söylemesinin ardından taraflar bu miktarda anlaştı.

- Mehmetçik Vakfı ve okul aile birliğine bağışta bulunulmasını istediler

"Hakaret" suçlamasıyla uzlaştırma büroya giden olayda, taraflardan müşteki E.E'nin Mehmetçik Vakfı'na 3 bin lira ve Bahçelievler Şehit Duran Bayram İlkokulu Aile Birliği hesabına 2 bin lira yatırılması şartı, şüpheli A.K. tarafından uygun bulundu.

Zanlının parayı ilgili hesaplara yatırdığına ilişkin dekontu iletmesinin ardından taraflar uzlaştı.

"Basit yaralama" suçuna ilişkin başka bir olayda mağdur İ.Ö, karşı taraf ile Mehmetçik Vakfına 500 lira bağış yapılması karşılığında uzlaşabileceğini iletti. Suça sürüklenen çocuk M.T'nin kanuni temsilcisi N.E.T'nin bu teklifi kabul ederek ilgili hesaba 500 lira para yatırmasının ardından uzlaşı sağlandı.

Öte yandan, "tehdit", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlamalarından uzlaştırmaya giden taraflar, kimsesiz çocukların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 20 bin lira ödeme karşılığında anlaşırken, "basit tehdit" suçu oluşan bir başka dosyada ise taraflar TEMA Vakfı'na 20 ağaç bağış karşılığında uzlaştı.

"Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçuna ilişkin soruşturmada ise taraflar, Türk Kızılaya 1000 lira bağış yapılması konusunda anlaştı.

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