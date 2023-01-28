İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor

KAYSERI (AA) - İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.
Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da gece başlayan kar yağışı devam ediyor.
Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de merkeze giden yolda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk oluşan merkezde, yağışlı havaya rağmen yerli ve yabancı turistler, snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yapıyor.
Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otelinin önündeki kar birikintileri de görevlilerce sık sık temizleniyor.