Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan zanlıların yakalanması için 3 ay süren çalışma yaptı.

Şüphelilerin il genelinde kurusıkı tabancaların namlularında yaptıkları tadilat ile bunları 6136 sayılı yasa kapsamında yasak nitelikteki ateşli silahlara dönüştürdükleri, bazı ruhsatlı tabancaların seri numaralarını yok etmek ve ruhsat sahibine de kayıp müracaatında bulundurmak suretiyle değerinden yüksek fiyatlara ruhsatsız olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda 16 ikamet, 5 iş yeri ve 6 araçta arama yapan ekipler, 47 ruhsatsız tabanca, 1464 tabanca fişeği, 62 tabanca şarjörü, ruhsatsız tabancaların montajında kullanılan malzemeler, ruhsatsız tüfek, 40 av tüfeği fişeği ve 8 tadilata uğramış kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.K, Ş.Ç, Z.T, M.H.D, M.A, M.E.Ç, B.D, F.D, M.K, F.Ö, Ö.A. ve Ö.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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