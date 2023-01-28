Kayserispor'da Mensah 4 hafta sahalardan uzak kalacak

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Bernard Mensah'ın sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, adale sakatlığı yaşayan Mensah'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncunun İspanya'da 4 hafta tedavi göreceğini belirten Koç, tecrübeli oyuncunun bu süre içerisinde sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor, Medipol Başakşehir, Bitexen Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyeceğini kaydetti.

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