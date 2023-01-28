GÜNCELLEME - Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan E.Ö. idaresindeki 38 P 0793 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden S.S. (45) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.