LÖSEV "Mutlu Et" paketleriyle yardımda bulundu

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KAYSERİ (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" projesi kapsamında Kayseri'de kanser hastası bulunan ailelere et yardımında bulunuldu.



LÖSEV tarafından Erciyesevler Kapalı Semt Pazarı'nda, lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bağışlarla 400 hastaya ve ailelerine et desteği sağlandı.

LÖSEV Kayseri İrtibat Bürosu iletişim personeli Pelin Su Öztürk, AA muhabirine, LÖSEV'e kayıtlı ailelerle et dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sadece lösemili çocuklara değil, yetişkin ve çocuk bütün kanser türlerindeki hastalarına desteklerini ilettiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmetler birimimiz tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bizlere kaydını oluşturan ailelerimize desteklerimizi iletiyoruz. Her ailenin ihtiyacı oranında farklı destek paketlerimiz bulunmakta. Kanserle mücadele eden ailelerimize Kurban Bayramı'nda vekaleten topladığımız kurban bağışlarını 81 ilde 12 ay boyunca iletiyoruz. Araştırmalara göre kansere yönelik iyileşmeye sağlayacak en önemli faktör protein oluyor. Bu yüzden eti çok fazla tüketmeleri gerekiyor. Ailelerimize 12 ay boyunca paketlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. LÖSEV olarak bizler de 2023 Kurban Bayramı'na kadar 81 ilde dağıtımlarımızı devam ettireceğiz.

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