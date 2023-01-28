Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, kış şartları ile mücadele kapsamında 200 kişi görevlendirdi.

96 iş makininesin hizmet vereceği çalışmalarda kent merkezinde 60 kar küreme ve tuz serici, 8 greyder, 7 yükleyici kepçe, 10 kazıcı ve yükleyici kepçe, rotatif ve 10 damperli kamyon ile çalışılacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de ilçelere bağlı mahalle yollarında görev alacak.

Kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç hizmet verecek.

Merkez ve ilçeler dahil 156 araç ve 328 personel çift vardiyalı çalışacak.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı çalışanları da merkezde ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışması yapacak.

- Abdurrahman Gazi Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı.

Bünyan ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırseverler Erkut Korkmaz ve Şadi Korkmaz ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilen türbenin restorasyonu tamamlandı.

Türbenin tahmini 13. yüzyılda inşa edildiğini belirten Büyükkılıç, yapı hakkında bilgi verdi.

- Melikgazi Belediyesinde personelin ikramiyeleri ödendi

Melikgazi Belediyesi, daimi işçi statüsünde çalışan personelin ikramiyelerini ödedi.

Belediyenin imkanları ölçüsünde personeli asla mağdur etmediklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, işçilere toplam 309 bin 107 lira ikramiye ödendiğini ifade etti.

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