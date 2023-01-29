Ailesinin "boyun kısa kalır" uyarısına rağmen haltere başlayan Zeynep'in hedefi olimpiyat

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Halter Milli Takım sporcusu 16 yaşındaki Zeynep Efe, olimpiyatlara katılma hedefiyle antrenmanlarına devam ediyor.

Kayseri'de eğitim gördüğü okulda yapılan halter seçmelerine katılan ve başarılı olan Zeynep Efe, bu sporu yapmaya karar verdiğinde ailesinin "Boyun kısa kalır" tepkisiyle karşılaştı.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen haltere başlayan Zeynep, Taşkaya Spor Kulübünde çalışmalarına başladı.

Katıldığı seçmelerde derece elde ederek milli takıma kadar yükselen Zeynep, son katıldığı U15 ve U17 Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Zeynep, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefiyle Kayseri'de çalışmalarına devam ediyor.





- İlk başta karşı çıkan ailesi şimdi destekliyor

Milli sporcu Zeynep Efe, AA muhabirine, 7. sınıfta katıldığı seçmelerle başladığı halteri severek yaptığını söyledi.

Bu spora ilk başladığında ailesinin karşı çıktığını anlatan Zeynep, "İlk başta ailemin tepkisi oldu. Daha sonra bu tepki olumluya döndü ve şu an çok destekliyorlar. İlk başlarda 'Boyun kısa kalır' demişlerdi ama boyum uzadı. Derecelerim olunca onlar da sevinmeye başladı. Şimdi arkamdalar ve bana destek oluyorlar. Haltere başladıktan sonra boyum uzadı, vücudum şekillendi ve daha sağlıklı oldum. İlk başladığımda yaklaşık 1 metre 60 santimetreydim, şimdi 1,75 oldum." diye konuştu.

Zeynep, katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazandığını belirterek, "En büyük hedefim olimpiyatlarda derece yapmak ve Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmek." dedi.





- Antrenör Buse Yılmaz: "Olimpiyatta başarılı olacağına inanıyorum"

Taşkaya Spor Kulübü Antrenörü Buse Yılmaz ise halteri yapan kişilerde kesinlikle boy kısalığının olmadığını vurguladı.

Boy kısalığının genellikle genlere bağlı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Zeynep'in herhangi bir sıkıntısı yok. Ailelerimiz, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'dan dolayı biraz ön yargılı yaklaşıyorlar. Ama halter herhangi bir boy kısalığına neden olmuyor. Bu yüzden tüm gençlere halteri öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Zeynep'in antrenmanlara düzenli katıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zeynep'i 2028 Yaz Olimpiyatları'na hazırlıyoruz. Kendisi performans sporcusu olduğu için haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Düzenli şekilde teknikleriyle birebir ilgileniyoruz. Zeynep azimli bir sporcu. Antrenmanlarda yapamayınca biraz moral bozukluğu oluyor ama bu durum onu daha da hırslandırıyor. Sakatlıkları da oluyor ama buna rağmen antrenmanın üzerine gidiyor. Olimpiyatta başarılı olacağına ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum."

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