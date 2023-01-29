Pınarbaşı Kadın Kooperatifi ödül aldı

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KAYSERİ (AA) - Pınarbaşı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, "Kadın Girişimcinin Gücü Ödülü"nün sahibi oldu.

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından dün düzenlenen "Başarı Ödül Töreni"nde, Pınarbaşı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 4 ay önce Vali Gökmen Çiçek'in talimatları ve destekleriyle, kaymakamlık ve belediye tarafından bakım onarımı yapılarak ekonomiye kazandırılan atıl binada yaptıkları hediyelik eşya üretimiyle kısa sürede önemli bir gelire kavuşan kadınlar, bu alanda "Kadın Girişimcinin Gücü Ödülü"nü kazandı.

Kooperatif Başkanı Nejla Sonay, arkadaşları adına ödülü, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'in elinden aldı.

Sonay, ödüle giden yolda yoğun destek ve teşvikleri için başta Vali Gökmen Çiçek olmak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen’e ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’na teşekkür etti.

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