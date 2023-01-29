Kayseri Büyükşehir Belediyesi 42 kitabı okurlarıyla buluşturdu

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KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda birbirinden farklı 42 kitabı okurlarının hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti ve değerlerini konu alan 42 kitabı okurlarıyla buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, şehrin kültür ve edebiyat dünyasını zenginleştirdi.

Anadolu'nun kültür ve medeniyet kenti Kayseri, bu eserler ile derinlemesine okurlarına sunuluyor.

Kitaplarda, edebiyattan sanata, bilinen kişilerden gastronomiye, tarihten medeniyete kadar birçok konuda vatandaşlar aydınlatılıyor.

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